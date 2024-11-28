VIII Всероссийский правовой (юридический) диктант пройдет 3 декабря по всей стране. Жители Владимирской области также приглашаются к участию. Уровень сложности диктанта можно будет выбрать из

VIII Всероссийский правовой (юридический) диктант пройдет 3 декабря по всей стране. Жители Владимирской области также приглашаются к участию. Уровень сложности диктанта можно будет выбрать из трех вариантов: «Базовый», «Профессиональный» и «Бизнес». Участникам предстоит за час ответить на 33 тестовых задания, куда включены и видеовопросы от известных юристов, государственных и общественных деятелей. Проверить свои знания и