Во Владимире судили 52-летнего местного жителя. Пытаясь «очистить» свою уголовную историю, мужчина дал полицейскому взятку в 100 тысяч рублей – и попал под новое дело. Как рассказали в

Во Владимире судили 52-летнего местного жителя. Пытаясь «очистить» свою уголовную историю, мужчина дал полицейскому взятку в 100 тысяч рублей – и попал под новое дело. Как рассказали в прокуратуре области, в 2024 году осужденный избил незнакомую женщину, было возбуждено уголовное дело, которое позже прекратили в связи с примирением с потерпевшей. В июне этого же года