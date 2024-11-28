Функции по отлову были переданы областным властям несколько лет назад.

Во Владимирской области депутаты Заксобрания приняли решение вернуть полномочия по отлову бездомных животных районам и муниципалитетам. Функции по отлову были переданы областным властям несколько лет назад, но результаты оказались неудовлетворительными, и ситуация с безнадзорными животными не улучшилась.Чиновники отметили, что жители продолжают обращаться в местные власти. Для поддержки местной работы по отлову бездомных животных из областной казны будет выделяться субсидии. Несмотря на сомнения ряда парламентариев о достаточности финансирования, закон был поддержан 28 голосами против 3.Кроме того, в регионе планируется строительство приюта на 300 животных, однако проект сталкивается с проблемами, включая увеличение стоимости строительства с 60 до 200 миллионов рублей. Власти инициировали проверку, чтобы выяснить причины такого резкого роста цен.