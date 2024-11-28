Во Владимирской области активизировались телефонные мошенники. В частности они представляются сотрудниками компании «Энергосбыт Волга» и пытаются войти в доверие к людям. Схемы обмана у

Во Владимирской области активизировались телефонные мошенники. В частности они представляются сотрудниками компании «Энергосбыт Волга» и пытаются войти в доверие к людям. Схемы обмана у жуликов самые разные. Аферисты предлагают проверить или заменить электросчетчики, сделать перерасчет платежей, изменить номер счета для оплаты электроэнергии. На уловку едва не попалась жительница Мурома. Ей почти в принудительном порядке предлагали