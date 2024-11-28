Сотрудники Дирекции ООПТ и волонтеры обнаружили новый для Владимирской области вид птиц. Маленького Красноголового королька поймали еще 28 августа орнитологическими сетями на станции

Сотрудники Дирекции ООПТ и волонтеры обнаружили новый для Владимирской области вид птиц. Маленького Красноголового королька поймали еще 28 августа орнитологическими сетями на станции кольцевания птиц в Клязьминско-Лухском заказнике. В пресс-службе Дирекции рассказали, что ареал красноголового королька включает почти всю Европу (кроме Скандинавии), Белоруссию и Украину, а также север африканского побережья Средиземного моря. Красноголовый королек –