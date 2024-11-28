Кто бегает быстрее – страус или овчарка? Хозяйка питомника «Сад Мечты», который располагается в деревне Зиновьево, Анастасия Селиванова выложила очень любопытное видео. На кадрах

Кто бегает быстрее – страус или овчарка? Хозяйка питомника «Сад Мечты», который располагается в деревне Зиновьево, Анастасия Селиванова выложила очень любопытное видео. На кадрах разворачивается настоящая гонка. По загону, как по дорожке стадиона, вперед бегут два страуса. За забором из сетки параллельно мчится овчарка. Их соревнования напоминают челночный бег – добегая до конца, животные несутся