Рассматриваются аналогичные изменения для Селивановского и Александровского районов.

Депутаты райсовета Юрьев-Польского района Владимирской области 28 ноября единогласно поддержали инициативу о преобразовании района в муниципальный округ. Теперь в рамках реформы пройдут общественные слушания, назначенные на 16 декабря.Также сообщается, что в Владимирской области рассматриваются аналогичные изменения для Селивановского и Александровского районов. Публичные слушания по их преобразованию в муниципальные округа планируются на 12 и 16 декабря соответственно.Напомним, ранее мы писали, что