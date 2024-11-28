43-летнего жителя Карабаново подозревают в вовлечении малолетнего в совершение преступления, сообщили в Следкоме. По предварительным данным, в октябре этого года фигурант уговорил 12-летнего

43-летнего жителя Карабаново подозревают в вовлечении малолетнего в совершение преступления, сообщили в Следкоме. По предварительным данным, в октябре этого года фигурант уговорил 12-летнего сына своей сожительницы поучаствовать в воровстве. Вместе со своим другом и ребенком они втроем отправились в магазин, где украли продукты питания. Уголовное дело о вовлечении малолетнего объединено в одно производство с делом