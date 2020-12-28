Что делать с бездомными животными? Как долго стаи бродячих собак будут бегать по Владимиру? Почему не работает служба отлова и куда вести безнадзорных четвероногих? Сегодня говорим о

Что делать с бездомными животными? Как долго стаи бродячих собак будут бегать по Владимиру? Почему не работает служба отлова и куда вести безнадзорных четвероногих? Сегодня говорим о насущной проблеме и обсуждаем её с представителем администрации города. Какова позиция «оранжевого дома» в этом вопросе спросим у Игоря Ефремова, заместителя руководителя городского Управления общественных связей и СМИ