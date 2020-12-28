Новый водно-оздоровительный комплекс открылся в Лухтоновской специализированной школе-интернате. Оборудование предназначено для реабилитации и стабилизации психо-эмоционального состояния воспитанников. А жарким летом дети, которым по состоянию здоровья нельзя купаться в водоемах, смогут принимать водные процедуры. Такой подарок к Новому году школе-интернату сделала компания "Дау Изолан".

Новый водно-оздоровительный комплекс открылся в Лухтоновской специализированной школе-интернате. Оборудование предназначено для реабилитации и стабилизации психо-эмоционального состояния воспитанников. А жарким летом дети, которым по состоянию здоровья нельзя купаться в водоемах, смогут принимать водные процедуры. Такой подарок к Новому году школе-интернату сделала компания "Дау Изолан".Новый год для Шуры особенный праздник. Как и все дети она ждет чуда. В этом году Лухтоновская школа-интернат, где живет девочка, получила долгожданный подарок - водно-оздоровительный комплекс.Наталья Крылова, заместитель директора по учебно-воспитательной работе Лухтоновской школы-интерната:- Мы будем работать в двух направлениях. Одно направление - это реабилитация и восстановление психо-эмоционального состояния. Наш педагог-психолог разработал целую программу под названием "Водолей". И медицинские работники будут заниматься аквареабилитацией наших ребят.Новый водно-оздоровительный комплекс разделен на две зоны. В первом зале расположены душевые с разным напором воды. Занятия с психологом проходят в игровой форме. Они позволяют корректировать нарушения эмоционально-волевой сферы: снимают тревожность и утомляемость, снижают импульсивность и агрессию.Инна Павлухина, педагог-психолог Лухтоновской школы-интерната:- Нашим детям здесь очень нравится просто расслабляться, отдыхать, снимать усталость и негатив, которые они могли получить в течение дня.Второй зал предназначен для принятия солевых ванн. Процедуры проводят медицинские работники. Этот метод незаменим для детей с ДЦП. Ванны разгружают опорно-двигательную систему, улучшают координацию движений. Сейчас в школе-интернате воспитываются 50 ребят с ограниченными возможностями здоровья, 19 из них - дети-инвалиды. Водно-оздоровительный комплекс от компании "Дау Изолан" стал ценным дополнением к еще одному проекту. Год назад компания помогла школе-интернату открыть центр психологической поддержки, развития и релаксации.Сергей Аникин, генеральный директор компании "Дау Изолан":- Для нас это тоже большой праздник, что мы смогли сделать всем ребятишкам такой хороший подарок к Новому году. Не только елку, не только сладости, Деда Мороза, но что-то более существенное.//Это наш не первый проект и, я надеюсь, что не последний.За семь лет дружбы в Лухтоново были построены социальная гостиница и спортплощадка, реконструирован зал для дзюдо. И уже на следующий, 2021 год, компания "Дау Изолан" и школа-интернат строят новые планы.Владимир Лебедев,Вести-Владимир