В преддверии новогодних праздников мэрия Москвы решила сделать подарок жителям столицы. Открылся новый онлайн-сервис “Моя семья”, на котором можно узнать о рождении, браке и смерти своих предков с 1772 до 1917 года.

В преддверии новогодних праздников мэрия Москвы решила сделать подарок жителям столицы. Открылся новый онлайн-сервис “Моя семья”, на котором можно узнать о рождении, браке и смерти своих предков с 1772 до 1917 года.Раньше для получения такой информациинеобходимо было приезжать в архив. Сейчас же найти информацию можно не выходяиз дома.Заместитель мэра Москвы по вопросамсоциального развития Анастасия Ракова рассказала, что в онлайн-сервис "Моясемья" вошли метрические книги более 1400 храмов, так как именно они до1917 года выполняли функции современных отделов ЗАГС.С января этого года архивное ведомствоприняло на хранение свыше 2500 документов личного происхождения. Всего же вГлавном архивном управлении хранится более ста тысяч писем, дневников,открыток, рисунков, альбомов, заметок и других материалов, которые передалигорожане.Сервис получит развитие в 2021 году. Тогдаего каталог планируют дополнить информацией по составу семей – из ревизскихсказок, которые вели госучреждения, и исповедных ведомостей, сформированныхсвященниках по каждому церковному приходу.