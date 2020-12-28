В преддверии новогодних праздников мэрия Москвы решила сделать подарок жителям столицы. Открылся новый онлайн-сервис “Моя семья”, на котором можно узнать о рождении, браке и смерти своих предков с 1772 до 1917 года.
В преддверии новогодних праздников мэрия Москвы решила сделать подарок жителям столицы. Открылся новый онлайн-сервис “Моя семья”, на котором можно узнать о рождении, браке и смерти своих предков с 1772 до 1917 года.
Раньше для получения такой информации
необходимо было приезжать в архив. Сейчас же найти информацию можно не выходя
из дома.
Заместитель мэра Москвы по вопросам
социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в онлайн-сервис "Моя
семья" вошли метрические книги более 1400 храмов, так как именно они до
1917 года выполняли функции современных отделов ЗАГС.
С января этого года архивное ведомство
приняло на хранение свыше 2500 документов личного происхождения. Всего же в
Главном архивном управлении хранится более ста тысяч писем, дневников,
открыток, рисунков, альбомов, заметок и других материалов, которые передали
горожане.
Сервис получит развитие в 2021 году. Тогда
его каталог планируют дополнить информацией по составу семей – из ревизских
сказок, которые вели госучреждения, и исповедных ведомостей, сформированных
священниках по каждому церковному приходу.