Генеральный директор российского охранного предприятия Delta Системы безопасности Андрей Цыбаков предупредил граждан об опасности воров и грабителей, маскирующихся под курьеров. Цыбаков ..

Генеральный директор российского охранного предприятия "Delta Системы безопасности" Андрей Цыбаков предупредил граждан об опасности воров и грабителей, маскирующихся под курьеров. Цыбаков пояснил, что в настоящее время форму сотрудника службы доставки может купить кто угодно.Этим пользуются злоумышленники. Им известно, что курьеры не вызывают подозрения среди жильцов и консьержей, что позволяет им свободно разгуливать по домам в хорошо знакомой одежде. Поэтому специалист рекомендует задавать непрошенным гостям наводящие вопросы, спрашивая у них точный адрес или код домофона. Кроме того, нельзя открывать двери курьеру, если никто не заказывал доставку, сообщает "".