Лидер Справедливой России Сергей Миронов призвал российские власти ввести прямые выплаты малоимущим. Депутат Госдумы предложил направить на это часть средств, выделенных государством на ..

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов призвал российские власти ввести прямые выплаты малоимущим. Депутат Госдумы предложил направить на это часть средств, выделенных государством на борьбу с бедностью.Миронов отметил, что на эти цели было выделено 15 триллионов рублей до 2024 года. Он пояснил, что около пяти из них "осядут" в различных фондах и институтах развития и никак не помогут достижению цели, поэтому лучше раздать эти деньги в качестве непосредственной финансовой помощи нуждающимся, сообщает