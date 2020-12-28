Председатель ЛДПР Владимир Жириновский перечислил наиболее вероятных кандидатов на пост президента России помимо Владимира Путина. Многие из названных им политиков хорошо знакомы ..

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский перечислил наиболее вероятных кандидатов на пост президента России помимо Владимира Путина. Многие из названных им политиков хорошо знакомы россиянам.Жириновский считает, что на должность главы государства могут претендовать премьер-министр России Михаил Мишустин, заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев, министр обороны России Сергей Шойгу, глава СВР Сергей Нарышкин, председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко, а также губернатор Тульской области Алексей Дюмин, сообщает телеканал "".