Руководитель отдела вирусологии имени А. А. Смородинцева Института экспериментальной медицины Лариса Руденко считает, что на разработку вакцины от смертоносного коронавируса из Китая ..

Руководитель отдела вирусологии имени А. А. Смородинцева Института экспериментальной медицины Лариса Руденко считает, что на разработку вакцины от смертоносного коронавируса из Китая потребуется уйма времени. Ученая отметила, что создание лекарства подразумевает крупные затраты, сообщаетПо словам Руденко, к работе над препаратом есть ряд требований, таких как конструирование, изучение безвредности и несколько этапов клинических испытаний. В качестве примера она привела вакцину против вируса Эбола, над которой трудились годами."К тому же это огромные финансовые вливания на уровне нацпроекта, на которые вряд ли пойдут", – отметила специалист.