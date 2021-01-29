По информации пресс-службы горадминистрации, 28 января было обследовано 10 мест, среди которых супермаркет «Атак», магазины «Сувениры», «Мега Галактика», «Фамилия», «Спортмастер» и «Пивоман».

Мэрия Владимира продолжает ежедневно проверять соблюдение «антиковидных» мер работниками и посетителями объектов торговли, общественного питания и сферы услуг.По информации пресс-службы горадминистрации, 28 января было обследовано 10 мест, среди которых супермаркет «Атак», магазины «Сувениры», «Мега Галактика», «Фамилия», «Спортмастер» и «Пивоман».«Выявленные нарушения касаются стершейся разметки для сохранения социальной дистанции. Масочный режим – соблюдался», - уточнили чиновники.Всего с 1 января во Владимире рейды по соблюдению масочного режима проведены на 284 объектах потребительского рынка, на 88 были выявлены нарушения.Напомним, что за нарушение коронавирусных мер предусмотрены крупные штрафы.