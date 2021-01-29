В 15.30 поступило сообщение о загорании в магазине "Орион" по адресу ул. Горького, д. 40.

В 15.30 поступило сообщение о загорании в магазине "Орион" по адресу ул. Горького, д. 40.Предположительно пожар начался в отделе с одеждой, сообщила пресс-служба МЧС по Владимирской области.На место незамедлительно прибыли пожарно-спасательные подразделения Владимирского гарнизона.Для разведки и спасения людей с вышележащих этажей было сформировано 5 звеньев газодымозащитной службы.В ходе разведки из жилого дома и торговых точек спасено 16 человек, в том числе 4 детей, несколько животных.Пожар локализован в 16.01 на площади 70 кв.м.Погибших и пострадавших предварительно нет.Информация уточняется.На месте работает 23 человека и 10 единиц техники.