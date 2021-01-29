Во Владимире загорелась пекарня. ЧП произошло доме №40 на улице Горького 29 января около 16.00. Судя по видео очевидцев, горящая пекарня расположена на первом этаже здания недалеко от остановки

Во Владимире загорелась пекарня. ЧП произошло доме №40 на улице Горького 29 января около 16.00. Судя по видео очевидцев, горящая пекарня расположена на первом этаже здания недалеко от остановки “Всполье”. Из дверей заведения идёт густой дым. На месте работают сотрудники МЧС. Пожарные локализовали возгорание на площади 70 квадратных метров. Сообщается, что погибших нет. В МЧС