С 1 февраля 2023 года жителей Владимирской области коснется ряд новых законов. Законы, которые...

С 1 февраля 2023 года жителей Владимирской области коснется ряд новых законов. Законы, которые вступят с 1 февраля 2023 года:1. Произойдёт индексация пособий и выплатС 1 февраля на 11,9 процента проиндексируют более сорока компенсаций и пособий. Например, будут увеличены размеры единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за детьми, материнского капитала. При учёте индексации материнский капитал на первого ребенка составит до 587 тысяч рублей, на второго - до 776 тысяч.2. За отсутствие устойчивого интернета будут штрафоватьПод закон попадают операторы связи, собственники или иные владельцы технологической сети, не сумевшие обеспечить устойчивую связь. Взыскание будет варьироваться от трёх до пяти тысяч рублей для граждан; от пяти до десяти тысяч рублей для должностных лиц; от десяти до двадцати тысяч рублей для ИП; от тридцати до пятидесяти тысяч рублей для юрлиц.3. Для гостайны сделали исключениеВ Единый федеральный реестр сведений о деятельности юрлиц и в Единый государственный реестр юрлиц не будут вносить сведения о лицензиях на работу, связанную с защитой гостайны. Данная норма вступает в силу 3 февраля.Также документ предусматривает, что действие закона о предоставлении государственных и муниципальных услуг не будет распространяться на работу ФСБ, СВР, ФСО, Главного управления спецпрограмм Президента РФ, Минобороны России, МВД России, ФСТЭК России, чтобы не допустить утечку сведений.Кроме того, документ расширил полномочия ФСБ. Служба, в частности, будет устанавливать порядок получения разрешения пограничных органов на неоднократное пересечение Госграницы РФ иностранными судами, а также порядок выдачи пропусков для въезда в пограничную зону.4. Невостребованные квартиры военных получат льготникиРегионам разрешили передавать льготникам невостребованное жилье. К таковому относится жилплощадь, которая предназначалась для уволенных в запас военных. Такой закон вступает в силу 4 февраля.Получить жильё смогут ветераны Великой Отечественной войны, члены их семей, ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, инвалиды-чернобыльцы, семьи с детьми-инвалидами, ветераны боевых действий.5. В перечень жизненно необходимых лекарств включили новые препаратыПеречень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов на 2023 год пополнился новыми позициями. Теперь в данный список войдут препараты для лечения ВИЧ и острого лимфобластного лейкоза. Данная норма вступает в силу 28 февраля.При этом из списка убрали «Мельдоний».Также появились такие лекарства, как: «Рамиприл» в капсулах и таблетках, который применяют для лечения заболеваний сердца, «Антитоксин дифтерийный», «Антитоксин столбнячный», комбинированное антибактериальное средство «Цефотаксим+сульбактам». В перечень также включили «Пэгаспаргазу» - это действующее вещество противоопухолевого препарата, предназначенного для лечения детей с острым лимфобластным лейкозом.Фото pxfuel.com