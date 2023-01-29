В 2022 году в заказнике поймали 47 особей разных видов. Два из них занесены в Красную книгу Владимирской области – это Ночница Наттерера и прудовая ночница.

На территории Дюкинского заказника в Судогодском районе обнаружено семь видов рукокрылых, - сообщает пресс-служба областного правительства.В 2022 году в заказнике поймали 47 особей разных видов. Два из них занесены в Красную книгу Владимирской области – это Ночница Наттерера и прудовая ночница.Также специалисты проанализировали звуки, которые издают летучие мыши. Согласно полученным данным, в охраняемой зоне обитает ещё один редкий вид - гигантская вечерница.