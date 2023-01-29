В Дюкинском заказнике Владимирской области обнаружены редкие обитатели. Это 7 видов рукокрылых. В...

В Дюкинском заказнике Владимирской области обнаружены редкие обитатели. Это 7 видов рукокрылых.В прошлом году в заказнике отловили 47 особей, принадлежащих к 5 видам, 2 из которых занесены в Красную книгу Владимирской области - Ночница Наттерера и прудовая ночница.Кроме того, по звуковым сигналам зафиксировано присутствие ещё одного редкого вида - гигантской вечерницы.Ранее мы рассказывали: В Дюкинском заказнике Судогодского района открывается экскурсионный сезонФото: официальный телеграм-канал Правительства Владимирской области.