Во Владимирской области оштрафован чиновник на некачественную уборку снега. Прокуратура...

Во Владимирской области оштрафован чиновник на некачественную уборку снега.Прокуратура Вязниковского района провела проверку и выявила нарушения о ненадлежащем содержании автомобильных дорог в зимний период, в деятельности администрации поселка Никологоры, Вязниковского района.В ходе проверки, были обнаружены наледь и снег на проезжей части дорог, тротуарах, дорогах общего пользования. Главе администрации муниципального образования поселок Никологоры Вязниковского района внесено представление.Кроме того, в отношении указанного должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении, он признан виновным и назначено наказание в виде административного штрафа.Проверка содержания дорог в зимний период продолжается.Фото pxfuel.com