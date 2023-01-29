Во Владимирской области после многочисленных жалоб жителей, власти возобновляют работу скорой...

Во Владимирской области после многочисленных жалоб жителей, власти возобновляют работу скорой помощи.По факту закрытия отделения скорой медицинской помощи в поселке Вольгинский Петушинского района, проводятся проверки о несвоевременном приезде медиков к местным жителям, сообщает прокуратура Владимирской области.Жительница поселка Вольгинский рассказала, что скорая помощь не приехала вовремя и у нее умер муж, сообщила пресс-служба следственного комитета России. Исходя из этого, председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил начальнику Следственного управления по Владимирской области Артему Кулакову провести проверку о плохой работе скорой помощи.В ходе проверки было установлено, что время ожидания скорой медицинской помощи значительно превышает установленные нормы. В отношении исполняющего обязанности главврача Петушинской районной больницы возбуждено дело об административном правонарушении.На днях вице-губернатор Константин Баранов и Министр здравоохранения Артем Осипов встретились с главврачом центра «Решма». Прокуратура и местная администрация подключилась к встрече, где жители поселка высказали свои недовольства по поводу сложившейся ситуации.С 30 января планируется восстановление работы скорой помощи в поселке Вольгинский. В ведомстве подчеркнули, что с 1 февраля начнет работу выездная мобильная бригада врачей-специалистов.Из-за многочисленных жалоб местных жителей создана комиссия из сотрудников прокуратуры, которая будет осуществлять прием граждан по вопросам здравоохранения.Фото pxfuel.com