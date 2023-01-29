Жители Владимирской области смогут принять участие в новом грантовом конкурсе фонда культурных...

Жители Владимирской области смогут принять участие в новом грантовом конкурсе фонда культурных инициативС 1 февраля 2023 года состоится прием заявок на грантовый конкурс Президентского фонда культурных инициатив.Участниками конкурса могут стать негосударственные некоммерческие организации, муниципальные учреждения, индивидуальные предприниматели и коммерческие организации. Казенные учреждения не смогут стать участниками конкурса.Грантовый фонд составит 4 млрд рублей. Прием заявок будет осуществляться до 20 марта.Фото pxfuel.com