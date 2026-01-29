УФСБ России по Владимирской области задержало двух местных жителей, подозреваемых в организации нарколаборатории в садовом кооперативе Александровского района. У них изъято около 8

УФСБ России по Владимирской области задержало двух местных жителей, подозреваемых в организации нарколаборатории в садовом кооперативе Александровского района. У них изъято около 8 килограммов наркотического вещества. По версии следствия, мужчины 1989 и 1990 года рождения наладили производство наркотиков в доме СНТ. В январе 2026 года подозреваемые были задержаны при силовой поддержке Росгвардии. В ходе обысков