Планируется, что с этим предложением губернатор Владимирской области обратится в Роскосмос, Правительство России и к Президенту РФ.

У деревни Новосёлово Киржачского района 27 марта прошёл митинг памяти Героев Советского Союза Юрия Гагарина и Владимира Серёгина. Мероприятие было приурочено к 53-й годовщине со дня гибели первого космонавта Земли и его наставника. В мероприятии приняли участие руководители Владимирской области, депутаты, а также делегации из Смоленской, Московской и других регионов страны.В рамках митинга состоялся молебен в церкви Андрея Первозванного, возложение цветов к памятнику на месте гибели Юрия Гагарина и Владимира Серегина.Как сообщили в обладминистрации, возле мемориала продолжается реконструкция комплекса.«Построена входная группа, трибуна, 20 гранитных именных стел. Около места катастрофы восстановлена церковь Андрея Первозванного и построен храм-часовня Георгия Победоносца. Следующий этап - установка истребителя МиГ-29 на уже возведённый в виде взлётной палубы корабля постамент», - добавили в пресс-службе губернатора.Напомним, что глава региона поддержал инициативу присвоения мемориалу статуса федерального музея. Планируется, что с этим предложением он обратится в Роскосмос, Правительство России и к Президенту РФ.