Врачи уже ведут приём пациентов.

Филиал поликлиники ОДКБ на время ремонта переехал с улицы Добросельской на улицу Погодина. Во Владимире с 29 марта на улице Погодина, 2 «Б» начали вести приём врачи-педиатры и узкие специалисты Областной детской клинической больницы. Ранее здесь располагался медцентр «Поликлиника − Автоприбор». В последнее время здание пустовало.«Переезд обусловлен ремонтными работами на Добросельской, 197 «А» и 34 «Д», - пояснила главный врач ОДКБ Светлана Макарова.При этом ремонт на Добросельской, 34 «Д», где располагается консультативно-диагностический центр, не потребует перевода врачей в другое помещение.Напомним, что на ремонт и оснащение двух корпусов Областной детской клинической больницы на улице Добросельской, в домах №№ 34 «Д» и 197 «А» выделили 240 млн рублей.В медучреждениях заменят коммуникации, обновят фасады, отремонтируют кабинеты, санитарные комнаты, а также благоустроят прилегающую территорию.Для работы больниц уже закуплены лабораторные анализаторы, офтальмологическое и физиотерапевтическое оборудование. Следующий этап – приобретение магнитно-резонансного томографа.