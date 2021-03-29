В мэрии обещали ответить в течение месяца. ОНФ будет держать ситуацию на личном контроле.

Эксперты ОНФ предложили ряд антикризисных мер по выходу города Владимира из транспортного коллапса.Напомним, что в зимний период владимирцам приходилось ждать автобусов вместо 15 минут час-полтора. Это касалось 14,15, 20, 22 и 26 маршрутов. Также автобусы 11С, 12 С И 13 С отклонялись от расписания от 40 минут до 2,5 часов. А 88 транспортных средств в предпоследнюю февральскую неделю вообще не вышли в рейс. Больше всего страдали жители спальных районов. , в результате руководитель «АДМ» и глава администрации Владимира получили представления.Эксперты ОНФ провели свой опрос, участие в котором приняли более 300 жителей. 2/3 негативно оценили работу общественного транспорта.Как считает сопредседатель регионального штаба, нужно находить совместные пути решения проблем. Например, обеспечить дополнительный транспорт в аномальные морозы.По итогам ОНФ направил в мэрию антикризисные предложения по выходу из транспортного коллапса, среди которых были контроль за интервалами движения, проверка работы в вечернее время популярных маршрутов, оптимизация маршрутов, организация выделенных полос, переход на брутто-контракты.В мэрии обещали ответить в течение месяца. ОНФ будет держать ситуацию на личном контроле.