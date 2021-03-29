23 марта 2021 года вступил в силу разработанный при участии Росреестра Федеральный закон от 22 декабря 2020 года. № 445-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской ..

23 марта 2021 года вступил в силу разработанный при участии Росреестра Федеральный закон от 22 декабря 2020 года. № 445-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», которым регламентирована возможность участников садовых и гаражных товариществ, собственников недвижимости в коттеджных поселках самостоятельно инициировать проведение комплексных кадастровых работ.До принятия данного закона действующее законодательство не предусматривало проведение комплексных кадастровых работ за счет внебюджетных средств. Правообладатели садовых и огородных земельных участков могли (как и сейчас) собрать деньги и обеспечить выполнение «обычных» кадастровых работ в отношении принадлежащих им земельных участков и (или) расположенных на них построек. В этом случае готовится один межевой план, при этом обязанность проведения согласования местоположения границ земельных участков и оформление актов отдельно по каждому уточняемому участку остается. Это приводит к существенному увеличению денежных затрат правообладателей.Кроме того, при выполнении кадастровых работ таким способом каждый собственник самостоятельно должен обращаться в орган регистрации прав или оформлять нотариально удостоверенную доверенность, например, кадастровому инженеру, чтобы уполномоченное лицо от его имени обращалось в орган регистрации прав.Сейчас сообщества получили возможность оформить единый документ на всю территорию – карту-план территории, определив точные характеристики объектов недвижимости, и, при наличии, исправить реестровые ошибки.Необходимо учитывать, что проведение данной работы возможно при условии согласия правообладателей объектов недвижимости в границах конкретной территории на финансирование выполнения комплексных кадастровых работ.Нужно отметить очевидные плюсы новелл, введенных в действие Законом № 445-ФЗ, к которым, в частности, относится снижение вероятности возникновения новых ошибок, поскольку одновременно уточняются границы группы земельных участков.Кроме того, реализация Закона № 445-ФЗ также способствует наполнению Единого государственного реестра недвижимости актуальными и точными сведениями об объектах недвижимости, что в итоге обеспечивает защиту прав собственников при реализации инвестиционных и инфраструктурных проектов.