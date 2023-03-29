На обоих злоумышленников завели уголовные дела. Обвиняемым грозят реальные сроки.

Двое жителей Владимира фиктивно прописали у себя более 120 иностранцев. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области.Полиция установила, что 36-летний владимирец за месяц зарегистрировал в квартире своей бабушки более 70 гастарбайтеров, получив за свою услугу деньги. Интересно, что пенсионерка даже не подозревала об таком соседстве.Аналогичную афёру провернул 31-летний мужчина. Он предоставил документы для оформления 53 уроженцев ближнего зарубежья. В реальности гости нашей страны по указанному адресу не проживали.На обоих злоумышленников завели уголовные дела. Обвиняемым грозят реальные сроки.