Названы самые популярные направления для путешествий.

Названы самые популярные направления для путешествий.Впереди майские праздники и весенние школьные каникулы, а это значит, что пора строить планы и выбирать направления для путешествий. Один из самых приятных моментов при подготовке путешествия – планирование.По данным опроса на сайте OneTwoTrip, самыми популярными направлениями среди россиян этой весной стали Турция, Кавказ и Санкт-Петербург.65% граждан уже настроились на весну и лето и хотели бы отправиться туда, где уже сравнительно тепло, пишет . 70% опрошенных предпочли бы отправиться в путешествие по России. Для этих поездок люди выбирают чаще всего такие города как Минеральные Воды, Кисловодск и Санкт-Петербург.Треть россиян планируют весной слетать за границу. При этом самым популярным направлением для них является Турция, сообщает . Там уже можно искупаться и погреться на солнышке, так как купальный сезон можно считать открытым.Ранее "Дни.ру" писали о том, что лучше выбрать путешественнику в качестве аренды жилья. Некоторые предпочитают бронировать номера в отелях, для других удобнее снять квартиру или гостевой дом. Те и другие варианты обладают рядом преимуществ.