Каждый двор обустраивают с учетом пожеланий местных жителей.

Каждый двор обустраивают с учетом пожеланий местных жителей.В 2023 году в столице благоустроят более 1,6 тысячи дворовых территорий. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем .По его словам, специалисты обновят детские и спортивные площадки, установят скамейки, высадят деревья и обустроят газоны. Также планируется установить во дворах дополнительные фонари с энергосберегающими лампами и организовать дополнительные парковочные места."Используем квартальный принцип, когда территория целого квартала комплексно обустраивается в едином стиле", – заявил Собянин.Градоначальник отметил, что каждый двор обустраивают с учетом пожеланий его жителей. Например, на улице Авиаторов в районе Солнцево создали 11 игровых зон.В 2022 году в Москве более 2,5 тысячи дворовых территорий. Специалисты комплекса городского хозяйства обновили асфальт на подъездах к домам, привели в порядок детские площадки.Мэр столицы ранее о благоустройстве 16 прудов-регуляторов в районе Марьино. Там появится качественное досуговое пространство с различными функциональными зонами. Проект обсудили с местными жителями, активистами и депутатами.