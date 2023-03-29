На базе Владимирского технологического колледжа проходит региональный этап чемпионата по мастерству “Профессионалы”. Студенты из разных колледжей области соревнуются в пяти

На базе Владимирского технологического колледжа проходит региональный этап чемпионата по мастерству “Профессионалы”. Студенты из разных колледжей области соревнуются в пяти направлениях: столярное дело, технологии моды, парикмахерское искусство, слесарная работа и электромонтаж. Цель чемпионата – повышение значимости и престижа рабочих профессий. Лучшие студенты области напряженно трудятся, чтобы за ограниченное время выполнить поставленную задачу. Начинающий столяр Денис