Владимирский драмтеатр поставил гротеск-фантазию по мотивам пьесы Александра Островского. К...

Владимирский драмтеатр поставил гротеск-фантазию по мотивам пьесы Александра Островского.К двухсотлетию великого русского драматурга Александра Островского. Владимирская драма представила премьеру - гротеск- фантазию по мотивам пьесы "Лес". Слово - Вере Куликовой.Свой профессиональный праздник директор владимирской драмы Борис Гунин встречает на боевом посту. Уже 19 лет как он руководит Владимирским академическим.Борис Гунин, директор Владимирского академического театра драмы, заслуженный работник культуры РФ:- Театр -это моя жизнь. Театр-это мой дом! Театр-это то без чего я не могу жить! И в связи с этим с естественно ответ. Люблю ли я его!?В Международный день театра владимирская драма представила первую весеннюю премьеру. К 200-летию Островского московский режиссер Александр Мягченков поставил гротеск-фантазию по мотивам пьесы "Лес" и прочтение вовсе не классическое. Именно во Владимире установлен единственный в России памятник провинциальным актерам. Счастливцеву и Несчастливцеву. Эта история получилась не только про артистов.Александр Мягченков, режиссер-постановщик ( г. Москва):- Пьеса "Лес" , но там же пьеса не только про актеров, там еще про Гурмыжскую, про других людей, окружение. Но мы все-таки сделали эту историю, где на первом плане все-таки актер провинциального театра Несчастливцев. Обычно его играют уже актеры в возрасте, трагики. У нас , мы выбрали молодого артиста.Роль Несчастливцева для выпускника Щепкинского училища Вячеслава Леонтьева (в нашем театре он пятый сезон) стала поистине звездной. На протяжении всего спектакля Леонтьев держал зрителя в напряжении.Вячеслав Леонтьев, актер Владимирского академического театра драмы:- Было много сложностей, трудностей! Всё-таки персонаж взрослей чем я и местами казалось, что это будет не очень! Но в итоге мне кажется, что все прошло благополучно и с сложностями, но все-таки я справился!Образ Гурмыжской воплотила любимица владимирской публики Галина Фатхутдинова. На этот раз она предстала в новом для себя амплуа комедийной актрисы. По ее словам работать с режиссером Мягченковым было интересно.Галина Фатхутдинова, актриса Владимирского академического театра драмы:- Очень дружная работа была у нас! Но та методика работы Александра Васильевича, конечно, требовалось побольше времени. Он сам сказал нам полгода нужно было бы репетировать! Но тем не мы все очень старались и то, что получилось я думаю достойная, хорошая, замечательная работа и дай бог, чтобы спектакль жил!Музыку к "Лесу плюс" написал известный композитор, заслуженный артист России Алексей Гарнизов. Это вторая его работа во Владимирской драме. Первой стала "Исповедь тенора".Алексей Гарнизов, композитор, заслуженный артист России:- Счастье было прикоснуться к материалу Островского. Тем более в его юбилейный год. Я очень признателен театру за это приглашение *Это такая новая гротесковая интерпретация замечательного произведении для меня это большая, большая радость!И хотя " Лес" Островский написал больше 150 лет назад, пьеса по- прежнему современна. В ней всё: от сатиры до глубокой драмы.Вера Куликова, Александр Чунаев.