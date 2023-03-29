Во Владимире открыты приемы врачей по направлению хирургия.
Клиника медицинских экспертиз -...
Во Владимире открыты приемы врачей по направлению "хирургия".
Клиника медицинских экспертиз - многопрофильная больница, в которой оказывают помощь по всем направлениям хирургии. Это грыжи, холециститы, камни в почках, различные патологии. Также работает травматология, отделения проктологии и урологии.
Максим Кудыкин - главный врач клиники:
- Мы оказываем помощь по направлениям челюстно лицевая хирургия, лор патология, пластическая хирургия, онкология и нейрохирургия. В том числе, сосудистая хирургия, рентгенэндоваскулярный метод диагностики и лечения))
В распоряжении врачей - три хирургические операционные. Все оснащены по последнему слову техники. Это аппараты УЗИ, мобильный дуговой рентген, тулиевый лазер, который способен раздробить камни в почках. Практически все операции проходят с использованием ультразвука. Методика проколов уменьшает время реабилитации пациентов. В среднем это 2-3 дня. Довольно популярна эстетическая медицина.
Павел Таптыгин - врач-онколог, уролог, хирург:
- Мы можем провести такую операцию, как комплексная обдоминопластика. То есть, убрать лишнюю кожу, убрать лишний жир, иногда сделать транспозицию пупка - сделать тонкую талию, красивое тело. Здесь, как раз, категория пациенток - это молодые девушки, которые хотят быть красивые и привлекательные.
Также прием ведут хирурги Андрей Ларин, хирург-колопроктолог кандидат медицинских наук Ксения Филиппова, маммолог Виктория Баландина и флеболог Тенгиз Садоян.