Во Владимире открыты приемы врачей по направлению хирургия. Клиника медицинских экспертиз -...

Во Владимире открыты приемы врачей по направлению "хирургия".Клиника медицинских экспертиз - многопрофильная больница, в которой оказывают помощь по всем направлениям хирургии. Это грыжи, холециститы, камни в почках, различные патологии. Также работает травматология, отделения проктологии и урологии.Максим Кудыкин - главный врач клиники:- Мы оказываем помощь по направлениям челюстно лицевая хирургия, лор патология, пластическая хирургия, онкология и нейрохирургия. В том числе, сосудистая хирургия, рентгенэндоваскулярный метод диагностики и лечения))В распоряжении врачей - три хирургические операционные. Все оснащены по последнему слову техники. Это аппараты УЗИ, мобильный дуговой рентген, тулиевый лазер, который способен раздробить камни в почках. Практически все операции проходят с использованием ультразвука. Методика проколов уменьшает время реабилитации пациентов. В среднем это 2-3 дня. Довольно популярна эстетическая медицина.Павел Таптыгин - врач-онколог, уролог, хирург:- Мы можем провести такую операцию, как комплексная обдоминопластика. То есть, убрать лишнюю кожу, убрать лишний жир, иногда сделать транспозицию пупка - сделать тонкую талию, красивое тело. Здесь, как раз, категория пациенток - это молодые девушки, которые хотят быть красивые и привлекательные.Также прием ведут хирурги Андрей Ларин, хирург-колопроктолог кандидат медицинских наук Ксения Филиппова, маммолог Виктория Баландина и флеболог Тенгиз Садоян.