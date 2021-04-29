Совладелец и председатель совета директоров аэропорта Внуково Виталий Ванцев прогнозирует подорожание авиабилетов в России. По его словам, цены поползут вверх уже в следующем ..

Совладелец и председатель совета директоров аэропорта "Внуково" Виталий Ванцев прогнозирует подорожание авиабилетов в России. По его словам, цены поползут вверх уже в следующем году.Ванцев отметил, что летом стоимость билетов достигнет уровня 2019 года. Предприниматель пояснил, что рост цен связан со снижением курса российского рубля: авиакомпании оказались в затруднительной ситуации, поскольку платят за аренду импортных самолётов в долларах, сообщает "".