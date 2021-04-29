Украина официально признала российского музыканта Алишера Валеева, известного под сценическим псевдонимом Моргенштерн, угрозой для своей национальной безопасности, передает . Рэпера ..

Украина официально признала российского музыканта Алишера Валеева, известного под сценическим псевдонимом Моргенштерн, угрозой для своей национальной безопасности, передает "". Рэпера внесли в черный список, ему запрещено приезжать в страну. Ранее он приезжал в Одессу и спровоцировал взрыв возмущения среди местных националистов, когда отказался отстаивать со сцены их ценности.