Звезда сериала Сваты призналась, что с героинями, которых
она играет, у нее мало общего. Между тем зрители воспринимают Людмилу Артемьеву
только через призму ее ролей.
Звезда сериала "Сваты" призналась, что с героинями, которых
она играет, у нее мало общего. Между тем зрители воспринимают Людмилу Артемьеву
только через призму ее ролей.
Артистка подчеркнула, что все то, что происходит в
кино, в действительности к ней не относится. Тем временем зрители упорно приписывают
ей черты ее героинь. Поклонники как бы переносят события на экране на реальную
жизнь Людмилы Артемьевой.
Например,
после выхода сериала "Таксистка" в Сети появились слухи, дескать, у Артемьевой,
как и у ее персонажа в теленовелле, трое детей. По словам Людмилы, эта информация очень удивила ее
близких, особенно маму.
Более того, фанатки
сериала каким-то образом раздобыли ее номер. Незнакомые женщины без конца
звонили знаменитости и просили о встрече, обрывали телефон. "Я категорически отказывалась и
слышала в ответ: "Так я и думала. Вы не такая, как в кино!". Да, в
жизни я абсолютно другая", – призналась актриса ситкома "Сваты" в
личном микроблоге.
Пользователи Сети призвали артистку не обижаться на фанатов.
Как заметила одна из подписчиц Артемьевой, именно отличная актерская игра
вводит в заблуждение зрителей. Экранный образ получается очень правдоподобный, поэтому
о том, что он существует только в кино, легко забыть.
29 Май 2020 в 6:49 PDT
Напомним, ранее . Звезда сериала "Сваты" призналась, что
проработка героя требует большого труда. Знаменитость придумывает для него
мимику, жесты и походку.