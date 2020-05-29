Звезда сериала Сваты призналась, что с героинями, которых она играет, у нее мало общего. Между тем зрители воспринимают Людмилу Артемьеву только через призму ее ролей.

Звезда сериала "Сваты" призналась, что с героинями, которыхона играет, у нее мало общего. Между тем зрители воспринимают Людмилу Артемьевутолько через призму ее ролей.Артистка подчеркнула, что все то, что происходит вкино, в действительности к ней не относится. Тем временем зрители упорно приписываютей черты ее героинь. Поклонники как бы переносят события на экране на реальнуюжизнь Людмилы Артемьевой.Например,после выхода сериала "Таксистка" в Сети появились слухи, дескать, у Артемьевой,как и у ее персонажа в теленовелле, трое детей. По словам Людмилы, эта информация очень удивила ееблизких, особенно маму.Более того, фанаткисериала каким-то образом раздобыли ее номер. Незнакомые женщины без концазвонили знаменитости и просили о встрече, обрывали телефон. "Я категорически отказывалась ислышала в ответ: "Так я и думала. Вы не такая, как в кино!". Да, вжизни я абсолютно другая", – призналась актриса ситкома "Сваты" вличном микроблоге.Пользователи Сети призвали артистку не обижаться на фанатов.Как заметила одна из подписчиц Артемьевой, именно отличная актерская игравводит в заблуждение зрителей. Экранный образ получается очень правдоподобный, поэтомуо том, что он существует только в кино, легко забыть.29 Май 2020 в 6:49 PDTНапомним, ранее . Звезда сериала "Сваты" призналась, чтопроработка героя требует большого труда. Знаменитость придумывает для негомимику, жесты и походку.