Из-за пандемии коронавируса COVID-19 многие россияне отправились в неоплачиваемый отпуск или вовсе лишились работы, что привело к резкому скачку безработицы в стране. Ситуация не могла остаться без внимания властей.

Из-за пандемии коронавируса COVID-19 многие россияне отправились в неоплачиваемый отпуск или вовсе лишились работы, что привело к резкому скачку безработицы в стране. Ситуация не могла остаться без внимания властей.В связи с этим Министерство труда и социальной защиты России разработало проект постановления кабмина "Об особенностях правового регулирования трудовых отношений в 2020 году". В нем содержатся особые условия увольнения, введения простоя или изменения обязанностей сотрудников в период пандемии.Минтруд предлагает, в частности, запретить работодателям увольнять или отправлять в простой сотрудников без их согласия, если деятельность организации была приостановлена из-за карантина, отмечает . В документе не упоминается о запрете на увольнение или сокращение штата работников, однако уволить трудящегося можно будет лишь после снятия ограничительных мер, повлиявших на работу компании.Кроме того, постановление обяжет особым образом оплачивать простой в компаниях, на которых не распространяются ограничительные меры. Так, если приостановка работы вызвана эпидемиологической ситуацией, то работникам выплачивается не менее 2/3 оклада в соответствии с временем простоя, сообщает телеканал "".В своем документе ведомство также выступило с инициативой разрешить работодателям изменять должностные обязанности работникам на срок до трех месяцев. Прежде переводить сотрудников на другую работу можно было не более, чем на месяц. Однако его заработная плата должна соответствовать среднему уровню оплаты труда на прежней должности.Инициатива Минтруда вызвала тревогу у ряда специалистов. Так, проректор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов считает, что документ играет на руку лишь работодателям."Это сокращение прав трудящихся, вызванное обстоятельствами внешнего характера, но направленное на то, чтобы облегчить участь работодателя", – отметил Сафронов.Глава правового департамента "Конфедерации труда России" Олег Бабич, в свою очередь, отметил, что проект постановления содержит возможность отказа продления отпуска из-за нетрудоспособности. А эксперт в области трудового права и права соцобеспечения Никита Лютов считает, что документ грубо нарушает порядок трудовых отношений, основанный на Трудовом кодексе и Конституции России.