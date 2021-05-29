Хозяину Белого дома придётся справляться с манерой ведения переговоров президента России.

Хозяину Белого дома придётся справляться с манерой ведения переговоров президента России.Как заявил экс-советник президента Соединённых Штатов Джон Болтон, на предстоящем саммите в Швейцарии президенту США Джо Байдену предстоит вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, который "всегда самый подготовленный лидер в комнате".Болтон отметил, что знает Путина уже 20 лет, и на его памяти российский лидер всегда очень тщательно готовился к встречам подобного уровня. Кроме того, по словам экс-советника, хозяина Кремля отличает очень агрессивная манера ведения переговоров, с которой Байдену также предстоит как-то справляться. Болтон объяснил это тем, что Путин всегда знает, "в чём интерес России".Бывший советник главы Белого дома подчеркнул, что для нынешнего президента США важно будет показать, что он «полностью контролирует свои возможности», то есть не зависит от помощников и советников. Потому что в том, что у Владимира Путина в этом плане всё под контролем нет никаких сомнений.Болтон рассказал, что в США сейчас много обсуждают способность Джо Байдена справляться со своими обязанностями. Поэтому с этой точки зрения саммит в Швейцарии для него — "встреча с очень высокими ставками".