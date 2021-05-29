С 2019 года не проводилось обводнение торфяных месторождений, что создает предпосылки для возникновения возгораний.

С начала 2021 года во Владимирской области потушили восемь торфяных пожаров площадью более 11 га. Об этом рассказал заместитель начальника управления пожаротушения Дмитрий Ермолаев во время заседания областной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.«С 2019 года не проводилось обводнение торфяных месторождений, что создает предпосылки для возникновения возгораний», - уточнил он.Также во время заседания комиссии собравшиеся обсудили также подготовку к летней оздоровительной кампании.На контроле ГУ МЧС России работа 370 учреждений детского летнего отдыха:- 340 лагерей дневного пребывания;- 25 загородных детских оздоровительных лагерей и два конных лагеря «Казачок» и «Horse Paradise»;- 5 лагерей труда и отдыха.В 2021 году планируется открыть 52 пляжа. Сейчас проходит их освидетельствование.«Во время проверок особое внимание уделяется исправности и работоспособности систем автоматической противопожарной защиты, наличию источников наружного противопожарного водоснабжения, состоянию эвакуационных путей и выходов, наличию и исправности первичных средств пожаротушения, подготовленности обслуживающего персонала к действиям в случае возникновения пожаров», - пояснили в пресс-службе МЧС.