Многие девушки мечтают о красивой, пышной свадьбе, которую они запомнят на всю жизнь. Это событие заставляет волноваться, но вызывает только радостные эмоции. Представительнице прекрасного пола вполне может присниться свадьба, что будет означать предвкушение грядущего события. Однако выходить замуж во сне – не всегда хороший знак.

Многие девушки мечтают о красивой, пышной свадьбе, которую они запомнят на всю жизнь. Это событие заставляет волноваться, но вызывает только радостные эмоции. Представительнице прекрасного пола вполне может присниться свадьба, что будет означать предвкушение грядущего события. Однако выходить замуж во сне – не всегда хороший знак.Ванга полагала, что выходить замуж во сне – признак скорой свадьбы наяву или других знаковых событий. Если бракосочетание приснилось одинокой девушке, ей не стоит упускать свою судьбу. Наблюдение за торжеством со стороны предупреждает о серьезной проблеме, которая может возникнуть в реальности.В соннике Миллера говорится: выходить замуж во сне – иметь проблему с самооценкой. Если при этом видеть свою красивую прическу, значит, наяву стоит ждать повышение заработной платы или других приятных известий. Выбирать кольцо в стране грез – нужно быть менее доверчивым. Возможно, кто-то хочет обмануть.В соннике Фурцева иное значение замужества. Свадьба во сне – признак усталости от одиночества. Если во сне девушка примеряет свадебное платье, значит, она ценит свою красоту и умеет подать себя. Выходить замуж за другого (когда в реальности бракосочетание уже запланировано) – это не плохой знак, а, наоборот, хороший. Значит, невеста сделала верный выбор, решив пойти под венец с нынешним возлюбленным.Если верить Фрейду, то выходить замуж во сне является признаком неудовлетворенности. Значит, у человека есть проблемы в личной, интимной жизни. Девушка видит себя в свадебном платье – она слишком зациклена на себе и удовлетворении собственных потребностей.Сонник Цветкова рассказывает, что, если во сне человек видит шумную свадьбу, наяву его ждут неудачи. Танец на торжестве означает сложности в отношениях с партнером, поэтому важно перед бракосочетанием поговорить с избранником или избранницей.