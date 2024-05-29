«Ростелеком» подтвердил лидерство на рынке публичного Wi-Fi-доступа по итогам 2023 года. По данным аналитического агентства «ТМТ Консалтинг», компания сохранила первое место по количеству

«Ростелеком» подтвердил лидерство на рынке публичного Wi-Fi-доступа по итогам 2023 года. По данным аналитического агентства «ТМТ Консалтинг», компания сохранила первое место по количеству точек доступа, увеличив долю рынка до 36%, а также впервые стала лидером по выручке (44%). В 2023 году на российском рынке публичного Wi-Fi-доступа восстановилась положительная динамика после спада, вызванного санкциями. По данным