На Лыбедской магистрали во Владимире ограничат движение. Во время проведения «Зеленого марафона» с...

На Лыбедской магистрали во Владимире ограничат движение.Во время проведения «Зеленого марафона» с 08.00 до 14.00 1 июня (2024 года) будет ограничено движение всех видов транспорта по Лыбедской магистрали на участке от Ерофеевского спуска до улицы Усти-на-Лабе.Пресс-служба администрации Владимира предупреждает, что автотранспорт будет направлен в объезд по улицам Луначарского, Горького, Мира и Усти-на-Лабе.Владимирцам напоминают о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения всеми его участниками, а водителям - о своевременном выборе путей объезда.Фото: https://t.me/VladimirAdministration