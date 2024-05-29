Открывая Золотое кольцо: проект «VK Места» выпустил фильм о путешествии во Владимирскую...

Открывая Золотое кольцо: проект «VK Места» выпустил фильм о путешествии во Владимирскую область.Яркие объекты современного искусства, знаменитые на всю страну достопримечательности и необычные развлечения зрители увидят в новом фильме, уже доступном к просмотру в VK Видео.Маршруты Владимирской области исследовали популярные инфлюенсеры — блогеры Карина Мурашкина и Янгер. Медиаэкспедиция прошла с 11 по 14 июля 2023 года.В новом фильме проекта VK Места зрители отправятся в путешествие по значимым культурным и историческим локациям региона, познакомятся с популяризаторами современного искусства и узнают о необычных и активных развлечениях области.В регионе съемки проходили при поддержке АНО «Туристский информационный центр Владимирской области».«Владимирская область — уникальный регион, одна из древнейших областей страны и, как говорят ее жители, место, где живет душа России. В новом фильме мы стремились показать этот край таким, какой он есть: полным культурных и архитектурных достопримечательностей, удивительных музеев и арт-пространств, необычных экстремальных развлечений и гостеприимных людей. Владимирская область поражает и вдохновляет, сюда хочется возвращаться. Надеемся, новый фильм проекта побудит как можно больше путешественников обратить внимание на этот туристический маршрут. Тем более что в этом году один из центров притяжения региона — город Суздаль, отмечает тысячелетие со дня основания. В честь этого события туристов будет ждать множество культурных мероприятий и интересных активностей», — комментирует директор VK по стратегическому партнерству Дмитрий Уваров.Проект VK Места реализуется при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). В его рамках до конца 2024 года будет выпущено 70 имиджевых видеороликов о регионах России.Съемки уже прошли в 44 регионах страны.Больше информации о проекте и новости из медиаэкспедиций можно найти в сообществе VK Места.