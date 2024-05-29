Первый зампрокурора Владимирской области Юлия Калистова рассказала о соблюдении прав...

Первый зампрокурора Владимирской области Юлия Калистова рассказала о соблюдении прав несовершеннолетнихО соблюдении прав несовершеннолетних в преддверии Дня Защиты детей. От выплаты алиментов до предоставления жилья сиротам. Как в регионе исполняются законы, которые защищают детские интересы? Тему прокурорского надзора в этой сфере "Вести" обсудили с Юлией Калистовой, первым заместителем прокурора Владимирской области. С ней беседовала Мария Платанюк.