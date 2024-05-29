«ПроТехно» – программа о цифровых и не только технологиях, которые помогают сделать нашу жизнь немного проще. Совсем скоро учебный год закончится. На носу пора экзаменов, ВПРов, ОГЭ и ЕГЭ.

«ПроТехно» – программа о цифровых и не только технологиях, которые помогают сделать нашу жизнь немного проще. Совсем скоро учебный год закончится. На носу пора экзаменов, ВПРов, ОГЭ и ЕГЭ. Самое время подтянуть успеваемость и закончить год на отлично. Как это сделать? Идти к репетитору бывает затратно, да и не всегда удобно. И альтернатива этому есть