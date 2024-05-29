Страшное ДТП произошло сегодня утром во Владимире на М-7 29 мая в 7 утра, как информирует...

Страшное ДТП произошло сегодня утром во Владимире на М-729 мая в 7 утра, как информирует пресс-служба МЧС России по Владимирской области, в оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления поступило сообщение о ДТП по адресу: город Владимир, ФАД М-7, 172-й км.В результате ДТП произошло столкновение 2-х автомобилей.К этому часу известно, что пострадали 2 человека.Сотрудниками МЧС проводилась деблокировка пострадавших.Всего в ликвидации последствий ДТП принимали участие 9 человек, 3 единицы техники, в том числе от МЧС России - 4 человека, 1 единица техники.Другие детали произошедшего пока неизвестны.Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает о соблюдении правил дорожного движения. Берегите свою жизнь!Фото: пресс-служба МЧС России по Владимирской области