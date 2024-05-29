В добрые руки хочет попасть кошечка Ёлка из Гусь-Хрустального Пост об этом появился в паблике...

В добрые руки хочет попасть кошечка Ёлка из Гусь-ХрустальногоПост об этом появился в паблике "Зоохелп-33".Ей около 3-х месяцев. По словам волонтеров, Ёлка стала не нужна своей хозяйке, и та просто выбросила ее на улицу.Малышке нужны тепло, уют и миска с водой и едой.Кошечка игривая, непосредственная и тянется ко всем, кто ее приласкает.К лотку приучена, со стерилизацией обещают помочь.Телефон ответственного волонтера: 8-920-947-95-23