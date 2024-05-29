В ДТП во Владимире на М-7 погиб водитель и пострадала беременная женщина. Подробности страшного...

В ДТП во Владимире на М-7 погиб водитель и пострадала беременная женщина.Подробности страшного ДТП, о котором мы сообщали ранее, появились в официальном сообществе Вконтакте спасателей Владимира: https://vk.com/pso33Как стало известно, на 173-м км Южной объездной водитель автомобиля ГАЗ (сегодня — 29 мая, ранним утром) выехал на встречную полосу и «в лоб» столкнулся с большегрузом.Двух пассажирок 1977 и 2003 года рождения в тяжёлом состоянии (одна из них в положении, сообщили спасатели) деблокировали пожарные спецчасти.«… Мы извлекали уже погибшего водителя, для этого гидравликой отжали дверь и торпеду. Не знаем, что заставило выезжать на встречку, но девушек жалко...» - пишут спасатели.Фото: https://vk.com/pso33